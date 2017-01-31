С февраля в псковских автобусах вводятся электронные билетыС февраля в псковских автобусах вводятся электронные билеты. Об этом Центру Деловой Информации сообщил гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. По его словам, предприятие активно готовится к новой...46
Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах
Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах. Об этом сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей гендиректор предприятия Александр Гизбрехт.
По его словам, на первом этапе, в середине февраля, будут введены обычные электронные карты, которые сможет купить любой пассажир. Впоследствии планируется ввести электронные карты, предназначенные специально для льготных категорий граждан. Кроме того, в планах «Псковпассажиравтотранса» - ввести электронные карты для студентов и школьников, а также семейные электронные карты. То есть по одной карте смогут провести оплату проезда все члены семьи, которые в этот момент сели в автобус.
«На первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты. Это достаточно большой пласт работы, который мы еще не поднимали», - заключил Александр Гизбрехт.
Источник: Псковская Лента Новостей