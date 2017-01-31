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Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах

01.02.2017 16:49 ПЛН, Псков

Семейные электронные карты введет «Псковпассажиравтотранс» для проезда в городских автобусах. Об этом сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей гендиректор предприятия Александр Гизбрехт.

По его словам, на первом этапе, в середине февраля, будут введены обычные электронные карты, которые сможет купить любой пассажир. Впоследствии планируется ввести электронные карты, предназначенные специально для льготных категорий граждан.  Кроме того, в планах «Псковпассажиравтотранса» - ввести электронные карты для студентов и школьников, а также семейные электронные карты. То есть по одной карте смогут провести оплату проезда все члены семьи, которые в этот момент сели в автобус.

«На первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты. Это достаточно большой пласт работы, который мы еще не поднимали», - заключил Александр Гизбрехт.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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