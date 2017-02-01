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С 13 февраля новый автобус №14а «ул. Рокоссовского - Онкодиспансер» пустят в Пскове
02.02.2017 09:19 ПЛН, Псков
С 13 февраля открывается новый маршрут №14а «Рокоссовского - Онкодиспансер». Как сообщает ГППО «Псковпассажиравтотранс», маршрут следования: ул.Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, Детская областная больница, Горбольница, ул.Петровская, ул.М.Горького, пл.Ленина, Детский парк, Летний сад, ул.Металлистов, ул.Гагарина, Вокзал, Онкодиспансер (в прямом и обратном направлениях).
Время отправления от остановки «ул.Рокоссовского»: 06.20, 08.25, 09.36, 11.41, 12.53, 14.55, 16.12.
Время отправления от онкодиспансера: 08.58, 10.08, 12.14, 13.25, 15.27, 16.47.
Источник: Псковская Лента Новостей
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