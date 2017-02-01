С 13 февраля открывается новый маршрут №14а «Рокоссовского - Онкодиспансер». Как сообщает ГППО «Псковпассажиравтотранс», маршрут следования: ул.Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, Детская областная больница, Горбольница, ул.Петровская, ул.М.Горького, пл.Ленина, Детский парк, Летний сад, ул.Металлистов, ул.Гагарина, Вокзал, Онкодиспансер (в прямом и обратном направлениях).

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







