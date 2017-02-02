С 7 февраля повысилась стоимость проезда в городском транспорте Пскова

Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове с сегодняшнего дня повысилась до 23 рублей за билет. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Ранее предприятие подало заявку в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике с просьбой увеличить стоимость проезда до 24 рублей, но было принято решение увеличить стоимость проезда на 3 рубля.

Напомним, что с 1 февраля проездной для граждан будет стоить 950 рублей, для учащихся - 700 рублей, для студентов - 750 рублей, для предприятий и организаций - 1050 рублей.

Добавим, в середине февраля поступят в продажу электронные карты для проезда в общественном транспорте города Пскова.

Приобрести их можно будет в автобусах у кондукторов, в точках продажи проездных - в кассе на улице Коммунальной, 77/1, на улице Леона Поземского, 123 и на вокзале. Стоимость электронной карты не превысит 100 рублей - в эту сумму будет включена оплата нескольких поездок. Стоимость разовой поездки по карте составит 22 рубля.

Оплатить проезд в автобусе при помощи электронной карты псковичи смогут, приложив карту к специальному приспособлению — валидатору, который будут иметь при себе кондукторы. В подтверждение оплаты поездки кондуктор предоставит пассажиру чек, в котором будут указаны дата, время, номер маршрута, стоимость услуги и данные кондуктора.

Источник: Псковская Лента Новостей