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Решение о повышении стоимости проезда в городских автобусах в Пскове еще не принято - областной комитет по транспорту

07.02.2017 09:15 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по транспорту опроверг сообщение ГТРК «Псков» о повышении с сегодняшнего дня платы за проезд в городских автобусах в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, решение о повышении стоимости разового проезда до 23 рублей еще не принято, постановление администрации Псковской области находится в стадии подготовки.

Напомним, сегодня в эфире ГТРК «Псков» прозвучала информация, что стоимость проезда в городских автобусах в Пскове с сегодняшнего дня повысилась до 23 рублей за билет.

Ранее предприятие подало заявку в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике с просьбой увеличить стоимость проезда до 24 рублей.

Отметим, в адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступают письма читателей с жалобами, что с прошлой недели в некоторых автобусах с них взимают за проезд 23 рубля.

Представитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил Псковской Ленте Новостей, что плата за разовый проезд на сегодняшний день остается в размере 20 рублей. Официального документа о повышении платы за проезд нет, и он может вступить в силу только через несколько дней после официальной публикации. Постановление о повышении размера платы еще не опубликовано.

Что касается сообщений о якобы имевшем место взимании платы в размере 23 рублей с 1 февраля, эта информация проверялась, но не нашла подтверждения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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