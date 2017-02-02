Жители Псковской области скоро привыкнут покупать железнодорожные и авиабилеты на автовокзалах и автостанциях – Александр Питиримов

Жители Псковской области скоро привыкнут покупать железнодорожные билеты и авиабилеты на автовокзалах и автостанциях. Такое мнение высказал генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

В декабре «Псковавтотранс» реализовал пилотный проект по продаже билетов на железнодорожные и авиарейсы. На автостанции в Острове открылась дополнительная касса. Александр Питиримов оценил проект как успешный - за месяц продано несколько десятков билетов.

Практику продажи билетов на другие виды транспорта планируется распространить на все автовокзалы и автостанции Псковской области. Именно автостанции планируется сделать центром транспортного притяжения в районах, а не «Почту России» или банки. Александр Питиримов отметил, что в Порхове, чтобы купить билет на автобус, нужно сходить в баню. Касса размещается в одном здании с муниципальной баней.

По мнению Александра Питиримова, через несколько месяцев после начала продажи билетов на железнодорожные и авиарейсы на автостанциях люди настолько привыкнут, что будут удивляться, почему это не сделали раньше. Как и сейчас все привыкли к возможности купить обратный билет при поездке в Москву, Петербург, Смоленск и другие города.

Источник: Псковская Лента Новостей