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Кассу по продаже автобусных билетов планируют открыть в поселке Карамышево
Кассу по продаже автобусных билетов планируют открыть в поселке Карамышево. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
Отвечая на вопрос радиослушательницы о проблемах с покупкой билета в Карамышево, Александр Питиримов сообщил, что предприятие планирует открыть в 2017 году пункт продажи автобусных билетов в этом поселке. Это будет не автостанция, а билетная касса, где можно купить билет на автобус как в Порхов, так и в Псков.
После открытия кассы в Карамышево вопрос «лотереи» с покупкой билетов решится.
Александр Питиримов надеется, что вопрос с открытием кассы удастся решить к началу дачного сезона.
Источник: Псковская Лента Новостей