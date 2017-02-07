Кассу по продаже автобусных билетов планируют открыть в поселке Карамышево

Кассу по продаже автобусных билетов планируют открыть в поселке Карамышево. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопрос радиослушательницы о проблемах с покупкой билета в Карамышево, Александр Питиримов сообщил, что предприятие планирует открыть в 2017 году пункт продажи автобусных билетов в этом поселке. Это будет не автостанция, а билетная касса, где можно купить билет на автобус как в Порхов, так и в Псков.

После открытия кассы в Карамышево вопрос «лотереи» с покупкой билетов решится.

Александр Питиримов надеется, что вопрос с открытием кассы удастся решить к началу дачного сезона.

Источник: Псковская Лента Новостей