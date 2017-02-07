У пассажиров есть возможность не платить «автовокзальный сбор» при покупке билетов на автобусные рейсы

У пассажиров есть возможность не платить «автовокзальный сбор» при покупке билетов на автобусные рейсы. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

При покупке билетов через сайт предприятия сбор не взимается. При этом необходимо заплатить комиссию банку и комиссию оператору автоматизированной системы продажи билетов, в общей сложности 7% от стоимости билета. Но автовокзальный сбор в данном случае не взимается.

Кроме того, сбор не взимается на всех пригородных маршрутах, на маршрутах, где действуют льготы и на маршрутах, где тарифы устанавливаются государством. Александр Питиримов отметил, что, когда на одном маршруте работает два и более перевозчика с разницей в цене билетов в сотни рублей, ни у кого не возникает вопроса платить или не платить, в отличие от 20-30 рублей «автовокзального сбора».

Александр Питиримов рассказал, что в настоящее время Минтранс РФ разрабатывает проект федерального закона об обязательных платных услугах автовокзалов.

В Псковской области автовокзальная сеть за 25 лет сократилась более чем на треть, потеряв 13 из 36 автостанций и автовокзалов. Причина – автовокзальные услуги оказываются на безвозмездной основе. Это такие услуги как предоставление охраняемых отапливаемых залов ожидания, предоставление визуальной и звуковой информации о расписании и отправленных рейсах и другие.

Сегодня в регионе насчитывается 25 автостанций и автовокзалов (с учетом открытых в 2016 году ТПУ «Плюсса» и «Идрица»). 20 входят в федеральный реестр автовокзалов и автостанций, который начал вести Минтранс в 2016 году.

Например, в Республике Карелия 5 объектов автотранспортной инфраструктуры: 1 государственный вокзал и 4 частные автостанции. Лишь 2 включены в федеральный реестр автовокзалов и автостанций. В Новгородской области в 2011 году насчитывался 31 объект автотранспортной инфраструктуры. Все объекты были приватизированы либо переданы в аренду частным компаниям. В той или иной степени сохранилось 20 объектов: 1 автовокзал, 8 автостанций и 11 остановочных пунктов. В реестр Минтранса 2016 года не попало ни одного.

Законопроект Минтранса предусматривает наделение министерства полномочиями по утверждению перечня обязательных платных услуг, оказываемых пассажирам и перевозчикам на автовокзалах и автостанциях. Представители Псковской области включены в группу разработчиков законопроекта, поскольку с февраля 2016 года нарабатывают практику применения. За основу взята система, действующая в гражданской авиации.

Источник: Псковская Лента Новостей