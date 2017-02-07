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С 13 февраля вносятся изменения в рейс по маршруту №14а «Рокоссовского - Пчеловод»
08.02.2017 09:21 ПЛН, Псков
С 13 февраля рейс по маршруту №14а «Рокоссовского - Пчеловод», следующий до «Паклино», отправлением от Рокоссовского в 06.31, переносится на 06.20. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», это связано с заездом в онкодиспансер. Отправление от «Паклино» остается прежним.
Источник: Псковская Лента Новостей
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