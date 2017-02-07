Ремонт фасада автовокзала в Пскове и установка навесов на посадочных перронах планируются в 2017 году

Ремонт фасада автовокзала в Пскове и установка навесов на посадочных перронах планируются в 2017 году. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопрос радиослушательницы о здании автовокзала, который «красивый с заднего фасада», Александр Питиримов сказал, что «вопрос правильный и по существу».

В 2014 году за счет средств бюджета Псковской области был начат капитальный ремонт псковского автовокзала. Запланированный объем работы был выполнен. Однако «в связи с известной экономической ситуацией деньги закончились». «В этом году они не начнутся заново», - добавил Александр Питиримов.

Предприятие планирует за счет собственных средств отремонтировать главный фасад. «Разместим на фасаде красивое название автовокзала, имя нашего города», - сказал Александр Питиримов.

«Помимо этого, постараемся сделать в этом году за счет собственных средств оснащение навесами посадочных перронов», - отметил Александр Питиримов. Сейчас отсутствие навесов создает неудобства для пассажиров.

Эти два мероприятия – ремонт фасадов и установка навесов – предприятие постарается реализовать в 2017 году.

Ожидают капитального ремонта и два зала ожидания. Александр Питримов надеется, что ремонт будет выполнен к Ганзейским дням 2019 года, автовокзал будет олицетворять ворота города.

«В текущем году это будет фасад, в 2018 году надеюсь, приступим к основному ремонту. Без этого не сможем дальше двигаться», - добавил гость эфира.

Источник: Псковская Лента Новостей