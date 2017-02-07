Проблема перевозки собак в пассажирском автотранспорте пока не решена - Александр Питиримов

Проблема перевозки собак в пассажирском автотранспорте пока не решена. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», отвечая на вопрос радиослушателя, можно ли взять с собой немецкую овчарку для путешествия на автобусе из Пскова в Новгород.

По словам Александра Питиримова, скорее всего, слушателю придется воспользоваться альтернативным способом поездки.

Дело в том, что законодательно вопросы перевозки животных в автобусном транспорте никак не регулируются. Можно взять с собой небольшую собаку, которая может пройти по параметрам ручной клади (по высоте и длине не более 120 см в сумме), которая может сидеть на коленках.

«Все остальное зависит от желания или нежелания перевозчика выполнить перевозку. Заставить его сделать это или наоборот не делать, на законодательном уровне невозможно», - сказал гость эфира. В Псковской области есть прецеденты, когда перевозчик идет навстречу и перевозит собак. Например в Идрице этой возможностью пользуются студенты ветеринарного колледжа, они приезжают с питомцами из Великих Лук и Опочки. Но это пригородные перевозки.

«Что касается междугородних перевозок, понятно, что воспитанное животное всю дорогу будет сидеть в наморднике, но еще есть такие вопросы, как запах или аллергия на шерсть. Собака имеет зубы, это всегда представляет опасность, какой дружелюбной она бы не была», - сказал Александр Питиримов.

Поскольку представители Псковской области включены в рабочую группу Минтранса по подготовке законопроекта об оказании пассажирских перевозок и автовокзальных услуг, законодательная проблема перевозки животных может быть изучена.

По мнению руководителя «Псковавтотранса», детальное обсуждение едва ли приведет к общему знаменателю. Всегда найдётся пассажир, который не желает ехать в одном автобусе в животными.

Александр Питиримов также добавил, что кошка может располагаться на коленях у пассажира в автобусе как ручная кладь.

Каждый случай перевозки собак нужно оговаривать заранее с перевозчиком – возьмут пассажира с животным или нет.

Источник: Псковская Лента Новостей