Сетевой магазин может появиться на пустующей территории автостанции в Острове

Сетевой магазин может появиться на на пустующей территории автостанции в Острове. Об этом сообщил генеральный директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов 7 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Радиослушательница поблагодарила гостя эфира за открытие кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов и за работу персонала на автостанции в Острове, а также поинтересовалась, будет ли что-то сделано с ямами и ухабами возле павильона.

«Площадку в Острове мы попытаемся отремонтировать», - ответил Александр Питиримов.

Рассматривается вариант реконструкции площадки с привлечением средств инвестора. Значительная часть территории автостанции г. Острова пустует и не используется. Часть площадки может быть передана под строительство сетевого магазина.

«Мы можем пойти по следующему пути: мы предложим кому-то из ритейлеров, видимо на конкурсной основе, воспользоваться этой площадкой для размещения торгового объекта. Это может быть и продовольственный магазин, и магазин строительных материалов. Если этот объект будет построен, и площадку и перрон можно будет интегрировать в единый архитектурный комплекс», - сказал Александр Питиримов.

Источник: Псковская Лента Новостей