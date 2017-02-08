Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия. «Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет...49
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С сегодняшнего дня «Псковпассажиравтотранс» переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах
11.02.2017 08:47 ПЛН, Псков
«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия.
«Уважаемые пассажиры! С 11.02.2017 г. разовая оплата проезда будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда. Месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока», - сообщает сайт предприятия.
Источник: Псковская Лента Новостей
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