С сегодняшнего дня «Псковпассажиравтотранс» переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах

«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия.

«Уважаемые пассажиры! С 11.02.2017 г. разовая оплата проезда будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда. Месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока», - сообщает сайт предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей