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Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах

Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах

 «Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия. «Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет...70

Стал известен режим работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 22 по 26 февраля

16.02.2017 16:24 ПЛН, Псков

Стал известен режим работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 22 по 26 февраля и на 8 марта 2017 года. Расписание размещено на сайте предприятия.

Городские перевозки

1. 23.02.17 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

2. 24.02; 25.02; 26.02; 08.03.17 г. движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

Садоводческие товарищества

25.02.17 г. движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

Пригородные перевозки

22.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - пятницы

23.02. – 25.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - субботы (каникулярные дни).

24.02.2017 г. - закрыто движение автобусов по маршрутам»;

№ 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково». №105 «Псков - Назимово -Хрячева – Гора»

26.02.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям - субботы.

09.03.2017 г. движение организовано по расписаниям - четверга

Междугородние перевозки

22.02.2017 г. движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписаниям - пятницы.

23.02.2017 г. – движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписанию субботы.

24.02.2017 г. ,25.02.2017 г. – движение автобусов организовано по расписаниям - четверга

26.02.2017 г. движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписанию действующего дня недели.

С 22.02 по 26.02.2017 г. и 08.03.2017 г. движение автобусов на межобластных маршрутах организовано по расписаниям действующих дней недели.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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