23 февраля в Пскове действует расписание автобусов выходного дня

23 февраля в Пскове действует расписание автобусов выходного дня. Режим работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 22 по 26 февраля и на 8 марта размещен на сайте предприятия.

I. ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

1. 23.02.17 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

2. 24.02; 25.02; 26.02; 08.03.17 г. движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

II. САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

25.02.17 г. движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

III. ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

22.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - пятницы

23.02. – 25.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - субботы (каникулярные дни).

24.02.2017 г. - закрыто движение автобусов по маршрутам»;

№ 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково». №105 «Псков - Назимово -Хрячева – Гора»

26.02.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям - субботы.

09.03.2017 г. движение организовано по расписаниям - четверга

IV. МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

22.02.2017 г. движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписаниям - пятницы.

23.02.2017 г. – движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписанию субботы.

24.02.2017 г. ,25.02.2017 г. – движение автобусов организовано по расписаниям - четверга

26.02.2017 г. движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписанию действующего дня недели.

Источник: Псковская Лента Новостей