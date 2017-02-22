www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Коды регионов на автономерах Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Ограничения движения на масленицу Patron - товарная марка, которой можно доверять При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Patron - товарная марка, которой можно доверять Patron - товарная марка, которой можно доверять
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

23 февраля в Пскове действует расписание автобусов выходного дня

23.02.2017 06:30 ПЛН, Псков

23 февраля в Пскове действует расписание автобусов выходного дня. Режим работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 22 по 26 февраля и на 8 марта размещен на сайте предприятия.

I. ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

1. 23.02.17 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

2. 24.02; 25.02; 26.02; 08.03.17 г. движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

II. САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

25.02.17 г. движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

III. ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

22.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - пятницы

23.02. – 25.02.2017 г. движение автобусов будет организовано по расписаниям - субботы (каникулярные дни).

24.02.2017 г. - закрыто движение автобусов по маршрутам»;

№ 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково». №105 «Псков - Назимово -Хрячева – Гора»

26.02.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям - субботы.

09.03.2017 г. движение организовано по расписаниям - четверга

IV. МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

22.02.2017 г. движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписаниям - пятницы.

23.02.2017 г. – движение автобусов на внутриобластных маршрутах организовано по расписанию субботы.

24.02.2017 г. ,25.02.2017 г. – движение автобусов организовано по расписаниям - четверга

26.02.2017 г. движение автобусов по внутриобластным маршрутам организовано по расписаниям воскресенья.

08.03.2017 г. движение автобусов организовано по расписанию действующего дня недели.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28