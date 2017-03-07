С 1 марта стоимость проезда в автобусах Пскова повысится до 23 рублейС завтрашнего дня, 1 марта, стоимость проезда в общественном транспорте Пскова повысится с 20 до 23 рублей. Как сообщается на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс», в соответствии с постановлением...52
07.03.2017 10:49 Прокуратура требует возить локнянских школьников в автобусах с громкоговорящей связью
8 марта в Пскове действует расписание автобусов воскресного дня
08.03.2017 07:56 ПЛН, Псков
8 марта в Пскове действует расписание автобусов воскресного дня. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс».
8 марта движение городских автобусов осуществляется по расписаниям воскресного дня.
На пригородных маршрутах 8 марта действует расписание субботы. 9 марта движение организовано по расписаниям - четверга
На междугородних перевозках 8 марта движение автобусов организовано по расписанию действующего дня недели.
Источник: Псковская Лента Новостей
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