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8 марта в Пскове действует расписание автобусов воскресного дня

08.03.2017 07:56 ПЛН, Псков

8 марта в Пскове действует расписание автобусов воскресного дня. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс».

8 марта движение городских автобусов осуществляется по расписаниям воскресного дня.

На пригородных маршрутах 8 марта действует расписание субботы. 9 марта движение организовано по расписаниям - четверга

На междугородних перевозках 8 марта движение автобусов организовано по расписанию действующего дня недели.

Источник: Псковская Лента Новостей



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