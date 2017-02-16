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30 «зайцев» поймали в псковских автобусах

18.02.2017 17:32 ПЛН, Псков

От правоохранительных органов в Государственный комитет Псковской области по транспорту поступило 30 материалов по безбилетному проезду в автобусах городского сообщения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по итогам рассмотрения поступивших материалов было принято решение о возбуждении дел об административном правонарушении и составлены протоколы.

На сегодняшний момент уже в отношении шести безбилетных пассажиров мировыми судьями вынесены постановления о привлечении к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. По остальным протоколам назначены судебные заседания.

В комитете напоминают пассажирам, что в соответствии с законодательством Псковской области безбилетный проезд в общественном автомобильном транспорте городского и пригородного маршрута, а равно неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей.

В соответствии с Правилами пользования пассажирскими автобусами городского, пригородного и междугородного сообщения, утвержденными приказом ГППО «Псковпассажиравтотранс» от 05.06.2015 № 1121 (п.п. 2.2, 2.3), пассажир обязан заблаговременно готовиться к поездке в городском и пригородном общественном транспорте; при входе в автобус городского сообщения в течение одной остановки оплатить проезд и провоз багажа, в том числе и за проезд одной остановки, не ожидая требования кондуктора или водителя, и получить соответствующие билеты.

Источник: Псковская Лента Новостей



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