Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова произойдет 1 марта

Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова произойдет 1 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 20 февраля сообщил первый заместитель председателя областного госкомитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он напомнил, что постановление о повышении стоимости было подписано в пятницу, 17 февраля. Документ должен вступить в силу в конце февраля, однако повышение стоимости проезда произойдет с 1 марта, что более удобно и для людей, и для предприятия, пояснил Игорь Сильченков.

Чиновник добавил, что, используя электронные карты, псковичи смогут экономить. Стоимость одной поездки по карте составит 22 рубля.

Источник: Псковская Лента Новостей