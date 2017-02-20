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Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова произойдет 1 марта

20.02.2017 15:15 ПЛН, Псков

Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова произойдет 1 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 20 февраля сообщил первый заместитель председателя областного госкомитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он напомнил, что постановление о повышении стоимости было подписано в пятницу, 17 февраля. Документ должен вступить в силу в конце февраля, однако  повышение стоимости проезда произойдет с 1 марта, что более удобно и для людей, и для предприятия, пояснил Игорь Сильченков.

Чиновник добавил, что, используя электронные карты, псковичи смогут экономить. Стоимость одной поездки по карте составит 22 рубля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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