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Купить электронную карту для оплаты проезда в общественном транспорте Пскова можно будет в любом автобусе
20.02.2017 15:24 ПЛН, Псков
Купить электронную карту для оплаты проезда в общественном транспорте Пскова можно будет в любом автобусе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 20 февраля сообщил директор предприятия Александр Гизбрехт.
Он пояснил, что электронные карты уже лежат на складе и готовы к реализации с 1 марта. Пополнять карту можно будет с помощью системы «Киви» и Сбербанка. Стоимость карты - 100 рублей, в ней уже будет заложено 2 поездки.
Источник: Псковская Лента Новостей
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