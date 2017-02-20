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Купить электронную карту для оплаты проезда в общественном транспорте Пскова можно будет в любом автобусе

20.02.2017 15:24 ПЛН, Псков

Купить электронную карту для оплаты проезда в общественном транспорте Пскова можно будет в любом автобусе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 20 февраля сообщил директор предприятия Александр Гизбрехт.

Он пояснил, что электронные карты уже лежат на складе и готовы к реализации с 1 марта. Пополнять карту можно будет с помощью системы «Киви» и Сбербанка. Стоимость карты - 100 рублей, в ней уже будет заложено 2 поездки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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