В марте псковичи смогут пользоваться в автобусах как электронными картами, так и традиционными проездными

В марте псковичи смогут пользоваться в автобусах как электронными картами, так и традиционными проездными. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 20 февраля сообщил первый заместитель председателя областного госкомитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он пояснил, что пока ни обычные, ни льготные проездные отменены не будут, но данный вопрос отрабатывается. «Наша задача - внедрить электронные карты и постепенно вытеснить устаревшие способы оплаты проезда из городского и пригородного транспорта», - отметил чиновник.

По данным директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта, в настоящее время на предприятие поступило 5 тысяч электронных карт.

Источник: Псковская Лента Новостей