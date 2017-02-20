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Если я еду в автобусе с семьей, почему я не могу оплатить проезд за всех? – Александр Гизбрехт
20.02.2017 15:38 ПЛН, Псков
Можно ли будет одной электронной карте оплатить проезд нескольких человек, пока неизвестно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе брифинга 20 февраля директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» предприятия Александр Гизбрехт пояснил, что данный вопрос на сегодняшний день остается дискуссионным и должен быть решен до 1 марта.
Директор предприятия отметил, что во многих городах такая система оплаты не разрешена, то есть один человек может оплатить по своей карте лишь свою поездку.
Однако сам Александр Гизбрехт считает это неправильным. «Если я еду с семьей, почему я не могу оплатить проезд за всех?», - пояснил он свою позицию.
Источник: Псковская Лента Новостей
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