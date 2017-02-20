В ближайшие 10 лет в псковских автобусах не откажутся от наличного расчета - Александр Гизбрехт

В ближайшие 10 лет в псковских автобусах точно не откажутся от наличного расчета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе брифинга 20 февраля высказал генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Это подтвердил и заместитель Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков. «Единичные случаи оплаты проезда деньгами останутся для туристов, гостей города», - пояснил он.

Спикеры также рассказали о том, что в перспективе электронные карты, которые будут введены в псковских автобусах с 1 марта, можно будет использовать и в других городах региона. В частности, подобную систему планируется внедрить в городском транспорте Острова и Печор.

Источник: Псковская Лента Новостей