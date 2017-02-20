Новая система оплаты проезда вводится с 11 февраля в псковских городских автобусах«Псковпассажиравтотранс» с субботы переходит на новую систему оплаты проезда в автобусах городских маршрутов. Об этом сообщает сайт предприятия. «Уважаемые пассажиры! С 11 февраля разовая оплата проезда будет...71
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Автобуса №18 в Пскове больше не будет
20.02.2017 17:21 ПЛН, Псков
В Пскове городской маршрут общественного транспорта №18 «Родина-Писковичи» будет реорганизован в два пригородных маршрута: № 118 «Рокоссовского-Писковичи» и № 112 «Родина-Политехнический колледж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Движение автобусов по маршруту № 18 «Родина - пл. Ленина - Писковичи» закрывается с 4 марта.
Стоимость проезда и месячные проездные билеты на новых пригородных маршрутах сохраняются, как на маршрутах городского сообщения по г. Пскову.
Источник: Псковская Лента Новостей
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