Автобуса №18 в Пскове больше не будет

В Пскове городской маршрут общественного транспорта №18 «Родина-Писковичи» будет реорганизован в два пригородных маршрута: № 118 «Рокоссовского-Писковичи» и № 112 «Родина-Политехнический колледж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение автобусов по маршруту № 18 «Родина - пл. Ленина - Писковичи» закрывается с 4 марта.

Стоимость проезда и месячные проездные билеты на новых пригородных маршрутах сохраняются, как на маршрутах городского сообщения по г. Пскову.

Источник: Псковская Лента Новостей