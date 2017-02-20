Опубликовано расписание маршрутов №112 и 118, которые заменят автобус №18 в Пскове

ГППО «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписания пригородных маршрутов № 112 «Родина - Политехнический колледж» и № 118 «Писковичи - Рокоссовского» с 4 марта 2017 г.

Расписание маршрута № 112 «Родина-Политехнический колледж»:

Остановки по маршруту: Кусва, 3-я ферма, Заровенье-1, Заровенье-2, «Псковэнерго», д. Родина, «Псковэнерго», Животноводческий комплекс, ул. Венская, пов. на Родину, ул. Балтийская, Ледовый дворец, ул. Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, ул. Коммунальная, ул. Юбилейная, Универмаг, маг. «Маяк», ул Петровская», ул. М. Горького, пл. Ленина, ул. О. Кошевого, ул. А. Невского, Мясокомбинат, Льнокомбинат, Северная, Политехнический колледж.

От Политехнического колледжа на Родину ежедневно: 5.13; 5.53*; 6.44; 7.50; 8.15; 9.19; 10.36; 11.19; 12.07; 12.49; 13.38; 14.20; 15.14; 15.56; 16.45; 17.27; 18.16; 18.58; 20.18*; 21.24; 22.15; 22.55.

Из Родины ежедневно: 5.54; 6.30+; 7.00; 7.15+; 7.25; 8.00+; 8.31; 8.56; 9.28+; 10.00; 10.30+; 11.17; 12.00; 12.48; 13.30; 13.33+; 14.19; 15.01; 15.55; 16.37; 17.26; 17.37+; 18.08; 18.43+; 18.57; 19.39; 20.59; 22.05; 22.56; 23.36-.

Примечание: *до Кусвы; + до Рокоссовского; - до Коммунальной и далее через мост Александра Невского со всеми остановками в парк.

Расписание маршрута № 118 « Писковичи-Рокоссовского»:

Остановки по маршруту: Муровицы, Загорицы, Загорицкая горка, Писковичи-кольцо, Писковичи школа, Хотицы-2, Хотицы-1, Памятник, ул. Алёхина, Овсище, Ижорского батальона, ул.Чудская, Северная, Льнокомбинат, Мясокомбинат, ул. А. Невского, ул. О. Кошевого, пл. Ленина, ул. М. Горького, ул. Петровская, маг. «Маяк», Универмаг, ул. Юбилейная, ул. Коммунальная, Торговый дом, ул. Печорская, ул. Рокоссовского.

От Рокоссовского ежедневно: 6.01-; 6.37; 7.07*; 8.20; 9.07; 9.48-; 10.07** 11.06; 11.39-; 12.40-; 13.27-; 14.10; 14.43-; 15.26-; 15.50; 16.31; 17.14; 17.30; 18.05-; 18.48-; 19.05; 20.18-; 21.01; 22.06-; 22.33; 23.49?

Из Муровиц ежедневно: 6.55+; 7.41%; 9.14; 10.45; 12.33; 13.34; 14.21; 15.37; 16.20; 18.59; 19.42; 21.12; 23.00.

Из Пискович ежедневно: 5.50; 6.40%; 7.02+;7.26+; 7.48%; 7.56; 8.20; 9.21; 9.54; 10.35%; 10.52; 11.53; 12.40; 13.41; 14.28; 14.57; 15.44; 16.27; 16.37; 17.18; 18.01; 18.17; 19.06; 19.49; 19.52=; 21.19; 21.48; 23.07; 23.19=.

Примечание: * от Рокоссовского до Муровиц через мост Александра Невского; ** От Рокоссовского до Пискович через мост Александра Невского; - от Рокоссовского до Муровиц через пл. Ленина; ? от Рокоссовского до Северной через пл. Ленина; + из Муровиц до пл. Ленина; = из Пискович до ул. Чудской; % из Муровиц черезз мост Алекчандра Невского.

С более подробным расписанием можно будет ознакомиться 1 марта 2017 г.

Как сообщалось, в Пскове городской маршрут общественного транспорта №18 «Родина-Писковичи» будет реорганизован в два пригородных маршрута: № 118 «Рокоссовского-Писковичи» и № 112 «Родина-Политехнический колледж».

Движение автобусов по маршруту № 18 «Родина - пл. Ленина - Писковичи» закрывается с 4 марта.

Стоимость проезда и месячные проездные билеты на новых пригородных маршрутах сохраняются, как на маршрутах городского сообщения по г. Пскову.

Источник: Псковская Лента Новостей