В воскресенье изменится схема движения автобусов в Пскове на время празднования Масленицы

ГППО «Псковпассажиравтотранс» опубликовал схему движения общественного транспорта 26 февраля на время проведения Масленицы.

В период с 07.00 до 19.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр. и далее по маршруту. В обратном направлении - с Рижского проспекта по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до пл. Победы (с разворотом), Дамбу, ул. М. Горького, Рижскому пр. до пл. Ленина с разворотом;

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 в период с 07.00 до 19.00 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

На время проведения праздника вводятся дополнительные рейсы по маршруту №1 Снятная Гора - площадь Ленина - Снятная гора. Автобусы следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского до площади Ленина (с разворотом).

На маршруте задействуется два автобуса.

Автобусы маршрутов № № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс), следующие через пл. Ленина, будут ходить по Рижскому пр., ул. М. Горького, пл. Победы на автовокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 7, 18, 22, 25, 30, 114, 121, 127, 142 - следуют без изменения схемы движения.

Автобусы маршрутов №№: 25 и 30 работают по расписанию рабочего дня.

Источник: Псковская Лента Новостей