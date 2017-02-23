www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Ограничения движения на масленицу Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Patron - товарная марка, которой можно доверять Трезвый город Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Patron - товарная марка, которой можно доверять При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Яндекс.Транспорт предупредит о нужной остановке

27.02.2017 10:39 ПЛН, Псков

В приложении Яндекс.Транспорт появилась новая функция - будильник. Достаточно построить маршрут и указать пункт назначения - и при подъезде к нужной остановке Транспорт предупредит пассажира о том, что пора выходить, пуш-уведомлением и звуковым сигналом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс».

Будильник поможет сориентироваться тем, кто едет по незнакомому маршруту - особенно если в автобусе или троллейбусе не объявляют названия остановок. Он также пригодится людям, которые предпочитают в дороге читать книгу или слушать музыку, а не считать остановки: уведомления работают и в фоновом режиме.

Недавно в Яндекс.Транспорте появился личный кабинет с коллекцией наград. Их можно получать за разные достижения, например за использование приложения после полуночи или, наоборот, рано утром. С добавлением будильника наград стало больше. Так, пользователь, проехавший с заведённым будильником шесть километров пути, станет обладателем значка Metropolitan Line, названного в честь первой линии Лондонского метрополитена, длина которой составляла именно шесть километров.

Яндекс.Транспорт позволяет следить за движением транспорта в реальном времени в 52 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Финляндии и Венгрии. Ещё в нескольких десятках городов приложение показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта.

Будильник уже работает в Яндекс.Транспорте на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28