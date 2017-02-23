Яндекс.Транспорт предупредит о нужной остановке

В приложении Яндекс.Транспорт появилась новая функция - будильник. Достаточно построить маршрут и указать пункт назначения - и при подъезде к нужной остановке Транспорт предупредит пассажира о том, что пора выходить, пуш-уведомлением и звуковым сигналом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс».

Будильник поможет сориентироваться тем, кто едет по незнакомому маршруту - особенно если в автобусе или троллейбусе не объявляют названия остановок. Он также пригодится людям, которые предпочитают в дороге читать книгу или слушать музыку, а не считать остановки: уведомления работают и в фоновом режиме.

Недавно в Яндекс.Транспорте появился личный кабинет с коллекцией наград. Их можно получать за разные достижения, например за использование приложения после полуночи или, наоборот, рано утром. С добавлением будильника наград стало больше. Так, пользователь, проехавший с заведённым будильником шесть километров пути, станет обладателем значка Metropolitan Line, названного в честь первой линии Лондонского метрополитена, длина которой составляла именно шесть километров.

Яндекс.Транспорт позволяет следить за движением транспорта в реальном времени в 52 городах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Финляндии и Венгрии. Ещё в нескольких десятках городов приложение показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта.

Будильник уже работает в Яндекс.Транспорте на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни.

Источник: Псковская Лента Новостей