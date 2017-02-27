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С сегодняшнего дня проезд в автобусах Пскова будет стоить 23 рубля

01.03.2017 07:03 ПЛН, Псков

С сегодняшнего дня, 1 марта, стоимость проезда в общественном транспорте Пскова повышается до 23 рублей.

Как сообщается на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс», в соответствии с постановлением администрации Псковской области № 80 от 17 февраля 2017 года «О предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городских округов области, муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении» с 1 марта установлена стоимость перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове 23 рубля за поездку. Столько же будет стоить и перевозка багажа.

Месячные проездные билеты и льготы действительны.

Добавим также, что в скором времени пассажиры городских автобусов смогут использовать электронные карты. Стоимость одной поездки по карте составит 22 рубля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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