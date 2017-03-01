Вместо автобуса №18 с сегодняшнего дня будут ходить автобусы №№112 и 118

С сегодняшнего дня, 4 марта, ГППО «Псковпссажиравтотранс» открывает движение автобусов по двум новым маршрутам пригородного сообщения:

№112 «д. Родина - пл. Ленина - Политехнический колледж»;

№118 «д. Писковичи - пл. Ленина - ул. Рокоссовского».

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по городу Пскову.

Ознакомиться с расписанием автобусов №112 и 118 можно на сайте «Псковпассажиравтотранса» в разделе «Расписания/Городские маршруты».

С этого же дня, напомним, закрывается движение автобусов №18 «Родина - пл. Ленина — Писковичи».

Источник: Псковская Лента Новостей