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Вместо автобуса №18 с сегодняшнего дня будут ходить автобусы №№112 и 118

04.03.2017 06:10 ПЛН, Псков

С сегодняшнего дня, 4 марта, ГППО «Псковпссажиравтотранс» открывает движение автобусов по двум новым маршрутам пригородного сообщения:

  • №112 «д. Родина - пл. Ленина - Политехнический колледж»;
  • №118 «д. Писковичи - пл. Ленина - ул. Рокоссовского».

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по городу Пскову.

Ознакомиться с расписанием автобусов №112 и 118 можно на сайте «Псковпассажиравтотранса» в разделе «Расписания/Городские маршруты».

С этого же дня, напомним, закрывается движение автобусов №18 «Родина - пл. Ленина — Писковичи». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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