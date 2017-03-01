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Вместо автобуса №18 с сегодняшнего дня будут ходить автобусы №№112 и 118
04.03.2017 06:10 ПЛН, Псков
С сегодняшнего дня, 4 марта, ГППО «Псковпссажиравтотранс» открывает движение автобусов по двум новым маршрутам пригородного сообщения:
- №112 «д. Родина - пл. Ленина - Политехнический колледж»;
- №118 «д. Писковичи - пл. Ленина - ул. Рокоссовского».
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда и месячные проездные билеты сохраняются как на маршрутах городского сообщения по городу Пскову.
Ознакомиться с расписанием автобусов №112 и 118 можно на сайте «Псковпассажиравтотранса» в разделе «Расписания/Городские маршруты».
С этого же дня, напомним, закрывается движение автобусов №18 «Родина - пл. Ленина — Писковичи».
Источник: Псковская Лента Новостей
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