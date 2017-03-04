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Прокуратура требует возить локнянских школьников в автобусах с громкоговорящей связью

07.03.2017 10:49 ПЛН, Псков

Прокуратура Локнянского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом в Локнянском филиале ГП ПО «Славяне», а также в МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа». Об этом сообщает сайт прокуратуры Псковской области.

В ходже проверки установлено, что в нарушение п.п. 4.3.8, 4.5.17, 4.5.5, 4.5.15 ГОСТ Р 51160-98  утвержденного  Постановлением Госстандарта РФ от 01.04.1998 года № 101 организованные перевозки детей указанными учреждениями осуществлялись автобусами, не соответствующими техническим требованиям для организованных перевозок детей.

В частности, в автобусах края сидений, которые обращены к проходу, не оборудованы поручнями либо подлокотниками, рабочие места водителей не оборудованы внутренней и наружной громкоговорящей связью, отсутствует устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях, в каждом поперечном ряду сидений отсутствует сигнальная кнопка «Просьба об остановке».

В нарушение ч. 4 ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здравоохранения граждан в Российской Федерации», Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.10.2014 года № 835н, в Локнянском филиале ГП ПО «Славяне» медицинские осмотры осуществляет медицинский работник, не имеющий лицензии на осуществление подобного рода деятельности.

В этой связи прокуратурой района в адрес генерального директора ГП ПО «Славяне», директора МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» внесены представления с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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