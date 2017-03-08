Ребенок не попал в школу вовремя из-за маленького автобуса на маршруте «112» - жалоба на сайте «Псковпассажиравтотранса»

В Пскове ребенок не попал в школу вовремя из-за маленького автобуса на новом маршруте «112» (д. Родина - пл. Ленина - Политехнический колледж). Соответствующая жалоба размещена 15 марта на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«Сегодня на ул. Венской ребенок не уехал в школу на 8.00. По телефону 690-650 на все жалобы открыто нахамили. Объяснили отсутствием нормальной дороги в сторону д. Родина. Все автобусы, оказывается, сломались - вот и пустили «ПАЗики»», - сообщила псковичка.

«Вот меня, если честно, мало волнует отсутствие дорог, а вот отсутствие вместимого автобуса - более чем. У вас транспортная организация - вы и решайте вопросы с администрацией и дорожной службой по поводу качества дороги, а не решайте свои проблемы вот таким диким образом. Сломались автобусы? Ремонтируйте. Кто виноват в том, что у вас "не хватает рук" и запчастей?» - высказала мнение жительница Пскова.

Напомним, что с 4 марта ГППО «Псковпссажиравтотранс» вместо маршрута №18 «Родина - пл. Ленина - Писковичи» открыл движение автобусов по двум новым маршрутам пригородного сообщения: №112 «д. Родина - пл. Ленина - Политехнический колледж»; №118 «д. Писковичи - пл. Ленина - ул. Рокоссовского».

Источник: Псковская Лента Новостей