Перевозчик объяснил, почему 12 марта задержался автобус в Стругах Красных

Интерактив под названием «Автобус поломался, ждите» объяснила, почему 12 марта задержался автобус в Стругах Красных. Фирма, осуществляющая перевозки пассажиров по маршруту Владимирский Лагерь - Струги Красные - Псков, в ответ наобъяснила, почему 12 марта задержался автобус в Стругах Красных.

«Уважаемые пассажиры, приносим свои извинения за то, что автобус действительно сломался. Но вы ведь должны понимать, что это техника. Ж/д и авиатранспорт может перенести время отправления из-за технических неполадок. Месторасположение наших автобусов находится в поселке Плюсса, откуда и выехал автобус на замену. Поселок Плюсса находится в 27,5 км от поселка Струги Красные. Если в январе и первой половине февраля дорога соответствовала нормативам, то сейчас, начиная с деревни Пятчино до поселка Струги Красные, асфальта нет, одни ямы. Из-за этого время движения автобуса увеличилось с 25-30 мин. до 55 мин., что и привело к такому опозданию», - сообщила представитель перевозчика Марина Носова.

Она пояснила, что на замену был отправлен дополнительный автобус «Мерседес» на 19 мест, который, не заезжая на автостанцию в Стругах Красных, забрал пассажиров на других остановках по пути следования.

«Уважаемые пассажиры, относитесь с пониманием в крайних ситуациях, ведь на самом деле осуществлять пассажирские перевозки - это не просто. Одному пассажиру может быть холодно в автобусе, другому в это же время жарко. Одному водитель едет быстро и неосторожно, другому водитель едет, соблюдая скоростной режим и аккуратно. Одному пассажиру водитель нагрубил, другой пассажир говорит, что это самый вежливый водитель. Вот и попробуйте угодить всем», - заключила Марина Носова.

Источник: Псковская Лента Новостей