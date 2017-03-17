Более 20 млн рублей будет направлено на субсидирование межмуниципальных маршрутов в Псковской области

Более 20 млн рублей будет направлено на субсидирование межмуниципальных маршрутов в Псковской области в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации региона сообщил заместитель начальника областного госкомитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он отметил, что постановлением администрации области от 17 февраля 2017 года установлен предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, который составляет 3 рубля за 1 километр пробега автобуса.

В реестре межмуниципальных маршрутов Псковской области числится 131 маршрут, 93 из которых - в пригородном сообщении. Представленный Игорем Сильченковым документ устанавливает перечень получателей субсидии, цели предоставления, методику расчета размера субсидии, условия и порядок предоставления.

Он добавил, что законом области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на компенсацию расходов по возмещению недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, предусмотрены объемы финансирования в размере 20 млн 127 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей