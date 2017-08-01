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Опубликовано расписание автобусов на фестиваль исторической реконструкции «Железный град»

04.08.2017 17:04 ПЛН, Псков

Опубликовано расписание движения автобусов ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в направлении «Псков - Старый Изборск» на фестиваль исторической реконструкции «Железный град» 5-6 августа.

Из Пскова

маршрут

время отправления

207

07:40

207

09:00

126

08:00

207

09:35

207

11:30

126

12:30

207

13:35

207

15:00

207

15:50

126

17:10

207

17:30

207

19:00

207

20:10

Из Старого Изборска

маршрут

время отправления

207

07:05

207

09:30

126

10:15

207

12:00

207

13:15

207

14:35

126

15:01

207

16:00

207

17:00

207

17:50

126

18:25

207

19:20

207

22:00

Остановки по городу для маршрутов:

№ 126 «Псков-Печоры» рейсами на 8.00; 12.30; 17.10 от автовокзала: автовокзал, Летний сад, пл. Ленина («Октябрь»), ул. Петровская, «Маяк», Телецентр, Рижский пр. («Лента»).

№ 207 «Псков-Печоры» рейсами на 7.40; 9.00; 11.30;15.00; 15.50; 17.30; 19.00; 20.10 от автовокзала: автовокзал, Торговый центр, пл. Победы, Дом офицеров, ул. Народная, 10 школа, ул. Западная (магазин «Культтовары»), Телецентр, Рижский пр. («Лента»).

№ 207 «Псков-Печоры» рейсами на 9.35 13.35 от автовокзала: Летний сад, пл. Ленина («Октябрь»), «Маяк», ул. Западная (магазин «Культтовары»), Телецентр, Рижский пр. («Лента»).

Источник: Псковская Лента Новостей



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