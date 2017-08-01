Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня городаСхема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс». 22 июля 2017 года в...
Опубликовано расписание автобусов на фестиваль исторической реконструкции «Железный град»
Опубликовано расписание движения автобусов ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в направлении «Псков - Старый Изборск» на фестиваль исторической реконструкции «Железный град» 5-6 августа.
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Остановки по городу для маршрутов:
№ 126 «Псков-Печоры» рейсами на 8.00; 12.30; 17.10 от автовокзала: автовокзал, Летний сад, пл. Ленина («Октябрь»), ул. Петровская, «Маяк», Телецентр, Рижский пр. («Лента»).
№ 207 «Псков-Печоры» рейсами на 7.40; 9.00; 11.30;15.00; 15.50; 17.30; 19.00; 20.10 от автовокзала: автовокзал, Торговый центр, пл. Победы, Дом офицеров, ул. Народная, 10 школа, ул. Западная (магазин «Культтовары»), Телецентр, Рижский пр. («Лента»).
№ 207 «Псков-Печоры» рейсами на 9.35 13.35 от автовокзала: Летний сад, пл. Ленина («Октябрь»), «Маяк», ул. Западная (магазин «Культтовары»), Телецентр, Рижский пр. («Лента»).
Источник: Псковская Лента Новостей