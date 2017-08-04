Автовокзал в Петербурге перестал продавать билеты на 45 маршрутов 26-ти перевозчиков

Автовокзал на Обводном канале в Петербурге перестал продавать билеты на 45 маршрутов 26 перевозчиков, из которых десять – областные, а три – международные. Как сообщает 47news, билеты в кассах автовокзала нельзя купить, в том числе, на маршрут перевозчика из Финляндии Mika K. Niskanen Oy. Эта компания выполняет рейсы из Санкт-Петербурга на горнолыжный курорт Вуокатти.

С 1 августа вступило в силу решение петербургского государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» «О введении ограничительных мер на пользование услугами автобусного вокзала». Таким образом ГУП принуждает перевозчиков заключить новые договоры на обслуживание.

Отныне перевозчик обязан оплачивать услуги автовокзала как минимум по четырем составляющим: фиксированную ставку за отправленный рейс, за каждого пассажира, 2% за продажу билетов и фиксированную плату в месяц за стоянку автобуса. В среднем с одного рейса получается от 1200 до более чем 2000 рублей комиссий в пользу автовокзала, которые перевозчик должен заложить в стоимость билетов.

По предварительным данным, конечная цена может вырасти в полтора-два раза. Начальник Управления развития автобусных вокзалов Сергей Николаев сообщил, что на сегодняшний день все автобусы запускают и выпускают. Но добавил, что все въезды-выезды фиксируются по акту. В дальнейшем это послужит базой для взыскания денег с перевозчиков.

Как сообщает сайт transportspb.com, представители автовокзала объясняют повышение сборов с перевозчиков необходимостью больших вложений в модернизацию системы безопасности – установку видеонаблюдения, дополнительных детекторов, расширение штата сотрудников и т.п.

Новые правила заставят обеспечить на автовокзале безопасность уровня аэропорта, даже досмотр пассажиров стает двойным: сначала при входе на автовокзал, затем при выходе к платформам. Затраты на реализацию системы ложатся, естественно, на руководство автовокзала.

В создавшейся ситуации более всего страдают, как обычно, пассажиры, а перевозчики выкручиваются каждый по-своему – кто-то открывает мобильный пункт продаж прямо в автобусе перед зданием автовокзала, кто-то вводит прямую оплату водителю при посадке. Для пассажиров же лучшим вариантом получается заблаговременный он-лайн заказ билетов, позволяющий проходить к платформам через автовокзал.

Источник: Псковская Лента Новостей