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«Эхономика» с Александром Питиримовым: Изменение маршрутов, новые автобусы и «автовокзальный кризис» в Петербурге
08.08.2017 17:01 ПЛН, Псков
И.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов стал гостем прямого эфира в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
Основными темами беседы стали объединение государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс», планы по обновлению подвижного состава предприятия-перевозчика и введению современной системы оплаты проезда, «автовокзальный кризис» в Петербурге и Ленинградской области. Александр Питиримов анонсировал возможность общественного обсуждения изменения сети автобусных маршрутов в городе Пскове.
Полная видеозапись эфира.
Источник: Псковская Лента Новостей
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