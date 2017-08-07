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Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс». 22 июля 2017 года в...

«Эхономика» с Александром Питиримовым: Изменение маршрутов, новые автобусы и «автовокзальный кризис» в Петербурге

08.08.2017 17:01 ПЛН, Псков

И.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов стал гостем прямого эфира в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Основными темами беседы стали объединение государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс», планы по обновлению подвижного состава предприятия-перевозчика и введению современной системы оплаты проезда, «автовокзальный кризис» в Петербурге и Ленинградской области. Александр Питиримов анонсировал возможность общественного обсуждения изменения сети автобусных маршрутов в городе Пскове.

Полная видеозапись эфира.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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