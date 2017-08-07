«Эхономика» с Александром Питиримовым: Изменение маршрутов, новые автобусы и «автовокзальный кризис» в Петербурге

Основными темами беседы стали объединение государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс», планы по обновлению подвижного состава предприятия-перевозчика и введению современной системы оплаты проезда, «автовокзальный кризис» в Петербурге и Ленинградской области. Александр Питиримов анонсировал возможность общественного обсуждения изменения сети автобусных маршрутов в городе Пскове.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







