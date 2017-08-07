Изменения в маршрутах псковских автобусов возможны в связи с открытием новой школы в деревне Борисовичи

Изменения в маршрутах псковских автобусов возможны в связи с открытием новой школы в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов 8 августа во время «прямого эфира» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Радиослушательница задала вопрос о подвозе школьников. В настоящее время только часть автобусов проходит через улицу Балтийскую. Часть маршрутов заканчивается на улице Рокоссовского.

Александр Питиримов не исключил изменений в маршрутах автобусов 2, 2а, 17, 25. Не исключено, что будет продлен и «закруглен» по ул. Балтийской маршрут №14.

Все изменения будут согласованы с администрацией города и района. Александр Питиримов не исключил, что и маршрут автобуса № 112 будет изменен, чтобы из Родины подвозить учащихся.

Информация обо всех планируемых изменениях предварительно пройдет обсуждение в СМИ.

Источник: Псковская Лента Новостей