Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня городаСхема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс». 22 июля 2017 года в...
Изменения в маршрутах псковских автобусов возможны в связи с открытием новой школы в деревне Борисовичи
Изменения в маршрутах псковских автобусов возможны в связи с открытием новой школы в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов 8 августа во время «прямого эфира» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
Радиослушательница задала вопрос о подвозе школьников. В настоящее время только часть автобусов проходит через улицу Балтийскую. Часть маршрутов заканчивается на улице Рокоссовского.
Александр Питиримов не исключил изменений в маршрутах автобусов 2, 2а, 17, 25. Не исключено, что будет продлен и «закруглен» по ул. Балтийской маршрут №14.
Все изменения будут согласованы с администрацией города и района. Александр Питиримов не исключил, что и маршрут автобуса № 112 будет изменен, чтобы из Родины подвозить учащихся.
Информация обо всех планируемых изменениях предварительно пройдет обсуждение в СМИ.
Источник: Псковская Лента Новостей