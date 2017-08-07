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Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 22 и 23 июля на время празднования дня города. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс». 22 июля 2017 года в...

И.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» назвал три источника обновления подвижного состава

08.08.2017 16:14 ПЛН, Псков

И.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов назвал три источника обновления подвижного состава. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 8 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» он сообщил, что средний возраст автобусов в Пскове - почти 14 лет.

В районах области ситуация выглядит чуть  лучше за счет относительно новых автобусов марки ПАЗ. Средний возраст транспорта - порядка 6-6,5 лет. В Пскове на перевозках предприятие использует автобусы по 25 или 30 лет белые «Мерседесы» и оранжевые «Вольво».

Задача обновления будет решаться следующим образом тремя способами.

Первый – приобретение автобусов в рамках государственной программы Псковской области по развитию транспортной системы. Александр Питиримов рассказал, что за счет средств программы предприятие рассчитывает осенью купить в лизинг 12 автобусов. Это примерно 10% от необходимого количества автобусов в городе (около 140 единиц транспорта). Однако этой программой нельзя пользоваться ежегодно. Иначе лизинговые платежи достигнут таких размеров, что их не получится обеспечить.

Второй «финансовый рычаг» - коммерческое кредитование по специальным банковским программам. Соответствующие переговоры сейчас ведутся. По словам Александра Питиримова, если они завершатся более-менее успешно, можно говорить о приобретении порядка 30 автобусов дополнительно, к 12 которые будут приобретаться в лизинг. Замена автобусов в таком количестве будет заметна для горожан.

Третья схема, по мнению Александра Питиримова, наиболее перспективная и реализуемая - контракты жизненного цикла, которые предлагают крупные производители автобусов. Производитель  в рамках такого контракта обеспечивает техническую готовность транспортных средств собственными силами на базе автопредприятий. В Москве данный срок составляет 7 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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