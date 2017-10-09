5-дверные «сцепки» и низкопольные автобусы МАЗ могут сменить часть псковских автобусов

Автобусы МАЗ могут пополнить автопарк ГППО «Псковпассажиравтотранс». 9 октября в Пскове прошли переговоры представителей ОАО «Минский автомобильный завод» и ГППО «Псковпассажиравтотранс» о возможной поставке автобусной техники для пассажирских перевозок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Стороны обсудили возможность поставки автобусной техники, количество единиц транспорта, предполагаемые условия оплаты. Особое внимание было уделено так называемой программе «Контракт жизненного цикла». Она предполагает открытие представительства завода - сервисного центра на базе псковского автопредприятия.

Рассматривается возможность закупить низкопольные автобусы МАЗ-203 (предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах). Это аналог используемого сейчас в Пскове автобуса МАЗ-103 с более современным дизайном и улучшенной эргономикой салона.

МАЗ-215

Часть обновленного парка могут составить «сцепки» МАЗ-215 - автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Данная модель имеет 5 дверей, аналогов у других рассматриваемых производителей нет. Часть агрегатов в данной «сцепке» вынесена на крышу, что позволило производителю увеличить объем внутреннего пространства.

Цвет автобусов будет обсуждаться отдельно (фотографии приведены только в качестве иллюстраций).

Кроме того, предприятию необходимы туристические автобусы для междугородних перевозок.

«Псковпассажиравтотранс» планирует полностью обновить парк автобусов для городских перевозок в Пскове в течение 2018-2020 годов.

Переговоры о поставке автобусов продолжаются.

«Псковпассажиравтотранс» также изучает предложения о поставке автобусов других производителей.

Источник: Псковская Лента Новостей