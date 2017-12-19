Александр Питиримов: Рост цен на проездные - вынужденная мера, которая позволит частично покрыть убытки «Псковпассажиравтотранса»

Рост цен на проездные билеты с 2018 года - вынужденная мера, которая позволит ГППО «Псковпассажиравтотранс» частично покрыть убытки. Без такой непопулярной меры предприятию невозможно будет двигаться дальше. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

«Естественно, это (повышение цен) вынужденная мера, потому что себестоимость пассажирских перевозок увеличивается и делает это с завидной стабильностью, за которой рост тарифов не успевает, и слава богу. Иначе этот тариф давным-давно был бы неудобным для пассажиров и перевозчиков», - констатировал гость студии. По его словам, стоимость «зимней» солярки, на которой ездят все городские общественные автобусы, за год возросла на 17,5%, стоимость 92-го бензина, на котором работают пригородные ПАЗы, - на 12%.

«Это объективная реальность, поэтому мы просто вынуждены пойти на 5-процентное подорожание проездных», - отметил Александр Питиримов.

«При подорожании себестоимости перевозки на 12-18 процентов 5% - это максимум, что мы можем себе позволить по увеличению стоимости билетов. Конечно, это не покроет полностью наши убытки, но с учетом разницы между экономически обоснованным (29 рублей) и утвержденным тарифом (23 рубля), а также с учетом того, что мы не получаем из бюджета компенсацию выпадающих расходов, мы вынуждены действовать такими непопулярными методами, чтобы хотя бы частично компенсировать наши расходы. Без этого невозможно двигаться дальше. В отрыве от экономики мы не сможем обеспечивать перевозки», - заключил Александр Питиримов.

Напомним, с января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750 рублей, для студентов псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России - 800 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей