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ГППО «Псковпассажиравтотранс» смогло отвести угрозу банкротства благодаря частичному погашению долгов

19.12.2017 14:36 ПЛН, Псков

ГППО «Псковпассажиравтотранс» смогло сократить угрозу банкротства благодаря частичному погашению долгов. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор предприятия Александр Питиримов.

По его словам, тема банкротства была весьма актуальна для предприятия в конце лета - начале осени. На тот момент «Псковпассажиравтотранс» задолжал бюджету по налогам и страховым взносам 285 млн рублей. Эта задолженность копилась с 2001 года. «На тот момент задолженность приближалась к 300 млн рублей. Это тот критерий, по которому налоговые органы обязаны принимать решение о банкротстве юридического лица. Мы к этому рубежу подошли вплотную, и ситуация стояла настолько остро, что надо было что-то предпринимать, чтоб не допустить банкротства», - пояснил гость студии.

«Буквально в одну неделю, с 24 ноября по 1 декабря, нами было выплачено порядка 80 млн рублей от суммы долга, и сегодня общая задолженность составляет порядка 200 млн. рублей. Это было сделано ценой больших финансовых потерь в оборотном капитале и ценой возрастания кредиторской задолженности. Так или иначе, планка банкротства была отодвинута, - констатировал Александр Питиримов. - Мы осмысленно пошли на этот шаг. Теперь предприятие живет и может дальше существовать. Потому что в режиме банкротства обеспечивать бесперебойную работу было бы сложно».

Напомним, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» является системообразующим предприятием, обслуживающим областной центр и 17 районов области. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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