14 новых школьных автобусов запустит «Псковпассажиравтотранс» в конце текущего года

14 школьных автобусов запустит ГППО «Псковпассажиравтотранс» в конце текущего года. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор предприятия Александр Питиримов, отвечая на вопрос радиослушателя о работе, которая проводится в части обновления автобусного парка.

«В этом году новые автобусы заметят жители деревень, прежде всего, школьники. 14 школьных автобусов будут выпущены на линии под конец года - что называется, "под елочку". Из них 3 автобуса достаточно уникальны для нашей области, потому что впервые исполнены в школьном ГОСТе. Это автобусы "Волгабас" на базе 47-местного международного автобуса и КавЗ. Современная техника, достаточно интересная», - рассказал Александр Питиримов, пояснив, что речь идет о приобретении абсолютно новых, а не б/у автобусов.

Напомним, на автобусах ГППО «Псковпассажиравтотранс» осуществляется подвоз школьников к 77 сельским школам региона.

Источник: Псковская Лента Новостей