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Электронные табло на остановках на Рижском и Октябрьском проспектах в Пскове установят в 2018 году

19.12.2017 15:32 ПЛН, Псков

Устаревшие таблички с расписанием автобусов на остановках, расположенных на Октябрьском и Рижском проспектах в Пскове, заменят на электронные табло в 2018 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.

«Начиная с весны, все устаревшие таблички на Рижском и Октябрьском будут заменены на электронные табло - такие же, как установлены в порядке эксперимента на Летнем саду. Мы смотрим, насколько точная информация на них отображается - нареканий практически нет», - отметил директор предприятия. В то же время он не исключил, что нарекания будут, так как отображаемая на табло информация - это лишь верхушка айсберга, под которой кроется развернутая автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации.

Впоследствии «Псковпассажиравтотранс» планирует начать установку электронных табло на остановках спальных районов Завеличья и Запсковья. «Там табло будут более простые и дешевые с отображением номера автобуса и времени прибытия без указания маршрута. Может, несколько таких табло появятся уже в следующем году», - отметил Александр Питиримов. По его словам, установка табло должна снять нагрузку с диспетчерского центра ГППО «Псковпассажиравтотранс», куда поступает масса звонков от горожан с жалобами на задержку автобусов.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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