www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Бермудский треугольник для псковских дорожников Трезвый город Деньги на Северный обход ждут Битва внедорожников в Кудяево Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Коды регионов на автономерах Бермудский треугольник для псковских дорожников Трезвый город Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

ГППО «Псковпассажиравтотанс» намерено полностью выплатить ноябрьские зарплаты сотрудникам сегодня

19.12.2017 15:53 ПЛН, Псков

Руководство ГППО «Псковпассажиравтотанс» намерено полностью выплатить ноябрьские зарплаты сотрудникам сегодня. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор предприятия Александр Питиримов.

По его словам, до мая текущего года зарплаты на предприятии стабильно задерживались минимум на две недели. «Мотивировалось это тем, что наше счетное бюро не успевало обработать путевые листы водителей - технология начисления платы за отработанные водителями часы достаточно трудоемка, и к этим двум неделям еще добавлялись какие-то дни», - пояснил гость студии.

Сегодня, по его словам, на «Псковпассажиравтотрансе» задержки зарплат, хоть и не каждый месяц, но случаются. При этом время задержки не превышает 2 - 3 дня. «На фоне других предприятий области, в том числе автотранспортных, это не столь критично», - полагает Александр Питиримов.

Директор предприятия также добавил, что ноябрьскую зарплату сотрудникам начали выплачивать «в срок». «Задержка составила три дня, и сегодня люди все получат», - пообещал гость студии. В частности, по его словам, сегодня заработную плату перечислят кондукторам и работникам филиалов «Псковпассажиравтотранса».

Добавим, что Александр Питиримов сегодня также ответил на вопрос читателя Псковской Ленты Новостей о перспективах повышения зарплат водителям городского общественного транспорта. Гость студии пояснил, что на «Псковпассажиравтотрансе» есть дифференциация зарплат водителей автобусов, работающих в Пскове и в районах. «Так сложилось исторически, что в районах водители получали меньше. Конечно, выравнивать зарплату необходимо. На вопрос «когда» я не отвечу, чтоб не давать лишних обещаний. Мы будем стараться делать это в 2018 году, но не думаю, что мы сможем это сделать за год. Это вопрос нескольких лет», - резюмировал Александр Питиримов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31