ГППО «Псковпассажиравтотанс» намерено полностью выплатить ноябрьские зарплаты сотрудникам сегодня

Руководство ГППО «Псковпассажиравтотанс» намерено полностью выплатить ноябрьские зарплаты сотрудникам сегодня. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор предприятия Александр Питиримов.

По его словам, до мая текущего года зарплаты на предприятии стабильно задерживались минимум на две недели. «Мотивировалось это тем, что наше счетное бюро не успевало обработать путевые листы водителей - технология начисления платы за отработанные водителями часы достаточно трудоемка, и к этим двум неделям еще добавлялись какие-то дни», - пояснил гость студии.

Сегодня, по его словам, на «Псковпассажиравтотрансе» задержки зарплат, хоть и не каждый месяц, но случаются. При этом время задержки не превышает 2 - 3 дня. «На фоне других предприятий области, в том числе автотранспортных, это не столь критично», - полагает Александр Питиримов.

Директор предприятия также добавил, что ноябрьскую зарплату сотрудникам начали выплачивать «в срок». «Задержка составила три дня, и сегодня люди все получат», - пообещал гость студии. В частности, по его словам, сегодня заработную плату перечислят кондукторам и работникам филиалов «Псковпассажиравтотранса».

Добавим, что Александр Питиримов сегодня также ответил на вопрос читателя Псковской Ленты Новостей о перспективах повышения зарплат водителям городского общественного транспорта. Гость студии пояснил, что на «Псковпассажиравтотрансе» есть дифференциация зарплат водителей автобусов, работающих в Пскове и в районах. «Так сложилось исторически, что в районах водители получали меньше. Конечно, выравнивать зарплату необходимо. На вопрос «когда» я не отвечу, чтоб не давать лишних обещаний. Мы будем стараться делать это в 2018 году, но не думаю, что мы сможем это сделать за год. Это вопрос нескольких лет», - резюмировал Александр Питиримов.

Источник: Псковская Лента Новостей