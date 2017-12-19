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Кондукторы останутся в псковских автобусах и после введения валидаторов

19.12.2017 16:03 ПЛН, Псков

Генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов опроверг слухи о возможном сокращении автобусных кондукторов в результате введения валидаторов. Свою позицию он обозначил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

По его словам, о том, что валидаторы будут введены, но это не приведет к сокращению кондукторов, он заявил на недавней встрече с коллективом предприятия. «Я, как мог, старался людей успокоить. Потому что возникает сплетня, которой приделывают крылья, и она обрастает, как снежный ком. Вроде говоришь одно, а в итоге получаешь противоположное», - констатировал Питиримов, таким образом косвенно опровергнув слухи о сокращении кондукторов.

В вопросе внедрения валидаторов «Псковпассажиравтотранс» опирается на опыт Петербурга, поскольку для псковичей это приоритетное направление. «Эта система работает в Питере более 10 лет. В трамваях и троллейбусах кондукторы остались. Их функция свелась к контролю валидирования пассажирами их карт и обилечиванию пассажиров за наличные», - пояснил Александр Питиримов. «У нас это тоже будет работать», - заключил он.

Напомним, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» является системообразующим предприятием, обслуживающим областной центр и 17 районов области. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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