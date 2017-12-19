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Александр Питиримов: Гонки разных перевозчиков на автобусах с людьми недопустимы

19.12.2017 17:05 ПЛН, Псков

Гонки разных перевозчиков на автобусах с людьми недопустимы. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов, комментируя неоднократные жалобы горожан на то, что в погоне за прибылью водители частных маршруток обгоняют общественные автобусы.

«Существует масса случаев, когда конкурентная борьба осуществляется на дороге между водителями разных перевозчиков. Это недопустимо со стороны любого перевозчика, потому что каждый из них везет полный автобус людей, и устраивать гонки на улице, конечно, нельзя», - отметил гость студии. При этом он призвал смотреть в «корень проблемы», который заключается в том, что маршруты частных маршруток зачастую полностью дублируют маршруты общественных автобусов. «Ничего не имею против честной и здравой конкуренции, но это, по меньшей мере, странно, - убежден Александр Питиримов. - Есть ведь возможность организовывать маршруты новые, не дублирующие те, которые уже накатаны. Можно взять, например, спальные районы, где ни сцепка, ни большой автобус не пройдут».

По мнению директора «Псковпассажиравтотранса», проблемы, которые приводят к конкуренции разных компаний-перевозчиков на дороге, должны быть пресечены на этапе разработки конкурсных процедур по осуществлению пассажирских перевозок.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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