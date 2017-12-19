С нового года проездные в псковских автобусах подорожаютС января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750...143
Опубликовано расписание движения общественного транспорта Пскова на новогодних праздниках
ГППО «Псковпассажиравтотранс» доводит до сведения граждан расписание движения общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников.
В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, движение общественного транспорта по городу Пскову будет осуществляться:
1) 31 декабря по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:
№1:
- от Снятной Горы 22.06
- от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)
- от Вокзала-22.40 (до Северной)
№2 :
- от Рокоссовского-22.02
- от Вокзала-22.38 (до Коммунальной)
№3:
- от Рокоссовского-21.59
- от Инженерной-22.28
№4:
- от Рокоссовского-21.39
- от Учхоза-22.20
№6:
- от Рокоссовского-21.46
- от Черёхи-22.34
№7:
- от Неёлова-22.56 (до Рокоссовского)
- от Ваулина-22.17
№8:
- от пл.Ленина-22.04
- от Корытова-22.25
№9:
- от Вокзала-20.47
- от Подборовья-21.28
№11:
- от Вокзала-22.44 (до ДКП)
- от Вокзала-22.26 (до Звёздной)
- от Архива-22.13
№12:
- от Вокзала-21.45
- от Псковкирпича-22.18
№14:
- от Рокоссовского-21.52
- от Пчеловода-22.29
№15:
- от Вокзала-20.20
- от Тямши-21.08 (до ДКП)
№17:
- от Рокоссовского-22.05
- от Вокзала-22.41 (до Коммунальной)
№112:
- от Полит.колледжа-21.28
- от Родины-22.10
№118:
- от Рокоссовского-22.33 (до Северной)
- от Пискович-21.48
- от Рокоссовского-21.01( до Пискович ), 20.18 (до д. Муровицы)
- от д. Муровицы-21.12.
2) 1 января 2018 года движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов):
№1:
- от Снятной Горы-6.01
- от Вокзала-6.36
№2:
- от Торгового дома-5.58
- от Рокоссовского -6.11
- от Вокзала-6.47
№3:
- от Рокоссовского-8.00
- от Инженерной- 8.29
№4:
- от Рокоссовского-6.10
- от Учхоза-6.51
№6:
- от Рокоссовского-5.53
- от Черёхи-6.41
№7а:
- от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)
- от Ваулино-11.03
- от Тямши-11.55
- от Неёлово-12.07
№8:
- от Октября-7.42
- от Корытова-8.10
№8а:
- от Вокзала-13.21
- от Б.Гоголей-14.08
№9:
- от Вокзала-10.05
- от Б.Мха-10.36
№11:
- от Архива- 6.37
- от Вокзала-7.07
№12:
- от Вокзала-7.41
- от Псковкирпича-8.12
№14:
- от Рокоссовского-6.21
- от Пчеловода-6.58
№15:
- от Октября-6.40
- от Тямши-7.20
№17:
- от Западной- 6.33
- от Рокоссовского-6.45
- от Вокзала-7.21
№19:
- от Октября-10.48
- от Цементного склада-11.10
№22:
- от Политех. колледжа – 8.12
- от Архива – 8.43
№112:
- от Политех. колледжа – 7.51
- от Родины – 8.33
№118:
- от пл.Ленина – 7.54
- от Пискович – 8.20
- от д.Муровицы – 13.34
- от Рокоссовского – 9.07
Маршруты №№ 25, 30, 161- отменены.
3) Движение общественного транспорта по г. Пскову с 2 по 8 января будет осуществляться по расписанию субботнего дня.
4) 9 января - по расписанию рабочего дня.
С расписанием дачных и междугородних автобусов более подробно можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Источник: Псковская Лента Новостей