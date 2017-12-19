Опубликовано расписание движения общественного транспорта Пскова на новогодних праздниках

ГППО «Псковпассажиравтотранс» доводит до сведения граждан расписание движения общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, движение общественного транспорта по городу Пскову будет осуществляться:

1) 31 декабря по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:

№1:

от Снятной Горы 22.06

Снятной Горы 22.06 от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)

от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2 :

от Рокоссовского-22.02

от Вокзала-22.38 (до Коммунальной)

№3:

от Рокоссовского-21.59

от Инженерной-22.28

№4:

от Рокоссовского-21.39

от Учхоза-22.20

№6:

от Рокоссовского-21.46

от Черёхи-22.34

№7:

от Неёлова-22.56 (до Рокоссовского)

от Ваулина-22.17

№8:

от пл.Ленина-22.04

от Корытова-22.25

№9:

от Вокзала-20.47

от Подборовья-21.28

№11:

от Вокзала-22.44 (до ДКП)

от Вокзала-22.26 (до Звёздной)

от Архива-22.13

№12:

от Вокзала-21.45

от Псковкирпича-22.18

№14:

от Рокоссовского-21.52

от Пчеловода-22.29

№15:

от Вокзала-20.20

от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17:

от Рокоссовского-22.05

от Вокзала-22.41 (до Коммунальной)

№112:

от Полит.колледжа-21.28

от Родины-22.10

№118:

от Рокоссовского-22.33 (до Северной)

от Пискович-21.48

от Рокоссовского-21.01( до Пискович ), 20.18 (до д. Муровицы)

от д. Муровицы-21.12.

2) 1 января 2018 года движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов):

№1:

от Снятной Горы-6.01

от Вокзала-6.36

№2:

от Торгового дома-5.58

от Рокоссовского -6.11

от Вокзала-6.47

№3:

от Рокоссовского-8.00

от Инженерной- 8.29

№4:

от Рокоссовского-6.10

от Учхоза-6.51

№6:

от Рокоссовского-5.53

от Черёхи-6.41

№7а:

от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)

от Ваулино-11.03

от Тямши-11.55

от Неёлово-12.07

№8:

от Октября-7.42

от Корытова-8.10

№8а:

от Вокзала-13.21

от Б.Гоголей-14.08

№9:

от Вокзала-10.05

от Б.Мха-10.36

№11:

от Архива- 6.37

от Вокзала-7.07

№12:

от Вокзала-7.41

от Псковкирпича-8.12

№14:

от Рокоссовского-6.21

от Пчеловода-6.58

№15:

от Октября-6.40

от Тямши-7.20

№17:

от Западной- 6.33

от Рокоссовского-6.45

от Вокзала-7.21

№19:

от Октября-10.48

от Цементного склада-11.10

№22:

от Политех. колледжа – 8.12

от Архива – 8.43

№112:

от Политех. колледжа – 7.51

от Родины – 8.33

№118:

от пл.Ленина – 7.54

от Пискович – 8.20

от д.Муровицы – 13.34

от Рокоссовского – 9.07

Маршруты №№ 25, 30, 161- отменены.

3) Движение общественного транспорта по г. Пскову с 2 по 8 января будет осуществляться по расписанию субботнего дня.

4) 9 января - по расписанию рабочего дня.

С расписанием дачных и междугородних автобусов более подробно можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей