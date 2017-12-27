www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Битва внедорожников в Кудяево Коды регионов на автономерах Деньги на Северный обход ждут Бермудский треугольник для псковских дорожников Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Трезвый город Трезвый город Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Бермудский треугольник для псковских дорожников
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках

27.12.2017 22:05 ПЛН, Псков

В период новогодних каникул 28 декабря отменяется движение автобуса № 10 «ЖБК – Телецентр» с 15.35, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Также в период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января в расписания автобусов вносятся изменения.

31 декабря отменяется рейс автобуса №121 в 18.00 на Сафроново от Мебельного комбината.

1 января отменяется движение автобусов по маршрутам:

№119 «Великие Луки – Гороховье»;

№113 «Великие Луки – Тетеркино»;

№121 «Лесхозмаш – Сафроново»;

№ 102 «Великие Луки – Ваши»;

№130 «Великие Луки – Смота»;

№104 «Великие Луки – Першино»;

№110 «Великие Луки – Иваново – Сопки».

Справки по телефону: 3-86-55 (МУП «ЦДС»).

Режим работы МУП «ЦДС» 1 января с 8.00 до 18.00; 2-8 января с 6.00 до11.00 и с 15.00 до 20.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31