С нового года проездные в псковских автобусах подорожаютС января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750...146
В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках
В период новогодних каникул 28 декабря отменяется движение автобуса № 10 «ЖБК – Телецентр» с 15.35, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.
Также в период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января в расписания автобусов вносятся изменения.
31 декабря отменяется рейс автобуса №121 в 18.00 на Сафроново от Мебельного комбината.
1 января отменяется движение автобусов по маршрутам:
№119 «Великие Луки – Гороховье»;
№113 «Великие Луки – Тетеркино»;
№121 «Лесхозмаш – Сафроново»;
№ 102 «Великие Луки – Ваши»;
№130 «Великие Луки – Смота»;
№104 «Великие Луки – Першино»;
№110 «Великие Луки – Иваново – Сопки».
Справки по телефону: 3-86-55 (МУП «ЦДС»).
Режим работы МУП «ЦДС» 1 января с 8.00 до 18.00; 2-8 января с 6.00 до11.00 и с 15.00 до 20.00.
Источник: Псковская Лента Новостей