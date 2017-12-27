В период новогодних каникул вносятся изменения в расписание автобусов в Великих Луках

Режим работы МУП «ЦДС» 1 января с 8.00 до 18.00; 2-8 января с 6.00 до11.00 и с 15.00 до 20.00.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







