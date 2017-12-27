Можно ли добавить еще один автобус №3 в 23 часа по выходным? - в «Псковпассажиравтотрансе» ответили на вопросы радиослушателей «Эха Москвы в Пскове»

В «Псковпассажиравтотрансе» ответили на вопросы, поступившие от радиослушателей во время прямого эфира с генеральным директором предприятия Александром Питиримовым на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове»

Вопрос: В выходные и праздничные дни последний рейс автобуса № 3 от «Маяка» уходит в сторону центра в 22.05. Молодёжь с общежитий не могут доехать, идут пешком километра 2 от Летнего сада. Нельзя сделать еще один рейс на одиннадцать - двенадцать часов?

Ответ: В субботу автобус №3 отходит от «Маяка» в 22.05 и 22.20. В воскресенье «тройка» отправляется в 22.11, 22.31. Служба перевозки изучила наполняемость автобусов в указанное время в выходные дни. Так, автобусом на 22.20 пользуется от 10 до 20 пассажиров. Предполагаем, что автобусом на 23 часа будет пользоваться вдвое меньшее количество людей.

«Псковпассажиравтотранс» продолжит изучение наполняемости маршрутов автобуса №3 в вечернее время в выходные дни. Просим всех, у кого есть потребность в поездках на автобусе данного маршрута около 23.00 – 23.30 по субботам и воскресеньям, откликнуться и оставить свои отзывы с обоснованиями на форуме под данным сообщением - либо обратившись непосредственно на предприятие (контакты: телефон 75-11-03 или электронная почта press@pskovavtotrans.ru).

Кроме того, сообщаем, что после завершения строительства улицы Юности в Пскове планируются изменения в автобусной маршрутной сети на Запсковье. В том числе, возможна корректировка расписания движения и маршрута автобуса №3. Окончательное решение по данному вопросу находится в компетенции органов местного самоуправления г. Пскова – заказчика регулярных пассажирских перевозок.

Вопрос: Возможно ли продление автобуса восьмерки в вечернее позднее время после девяти часов? Мы многие живем в Больших Гоголях и работаем допоздна. Добираемся из Корытово в нашу деревню Большие Гоголи три километра пешком до конечной до нашей остановки.

Ответ: Автобус отправляется от площади Ленина в 20.08, прибывает в Большие Гоголи в 20.32, отправляется обратно в 20.34. Данное расписание устоявшееся, согласовано с администрацией Псковского района. Оно действует больше 10 лет. До сих пор никто не жаловался на нехватку вечерних рейсов в Б. Гоголи.

По данным мониторинга, который провела служба перевозки, последним автобусом на Б. Гоголи пользуется около 5 пассажиров. Кроме того, мы изучили поток транспорта в вечернее время. По примерным подсчетам, после 21.00 в течение 1 часа в сторону Б. Гоголей направляется около 10 автомашин, из них 1 – такси. По нашему мнению, это говорит о незначительности пассажиропотока.

После праздничных дней мониторинг будет продолжен.

Вопрос: На садовые участки в основном ездят пенсионеры. Наш садовый участок от Пскова в 22 километрах. Автобус идет целый час. Иногда становится плохо пассажирам, теряют сознание. Помощь, если нет таблеток или других средств, оказать некому. Неужели нельзя сделать, чтобы у водителя или у проводника была аптечка, чтобы можно было оказать первую помощь?

Ответ: Автомобильные аптечки имеются во всех автобусах, по 2 шт. в каждом. В состав аптечек, согласно приказу Минздрава, входят средства для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и для остановки кровотечения: бинты, жгуты, лейкопластыри. Таблетки не входят в состав аптечки.

Людям с хроническими заболеваниями и склонным к потере сознания следует иметь при себе необходимые лекарственные препараты, рекомендованные врачом.

Источник: Псковская Лента Новостей