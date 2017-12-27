По поручению заместителя губернатора в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности

В связи с участившимися в России случаями резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автобусного транспорта по поручению заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова 29 декабря в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В период новогодних праздников водительскому составу рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах.

Особое внимание предписано уделить движению через железнодорожные переезды, нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. В период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул в образовательных учреждениях водительскому составу надлежит проявлять повышенное внимание в местах массового пребывания людей, местах проведения праздничных мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей