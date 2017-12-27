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С нового года проездные в псковских автобусах подорожают

С нового года проездные в псковских автобусах подорожают

С января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750...147

По поручению заместителя губернатора в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности

29.12.2017 17:44 ПЛН, Псков

В связи с участившимися в России случаями резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автобусного транспорта по поручению заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова 29 декабря в ГППО «Псковпассажиравтотранс» проходит внеочередной инструктаж по вопросам безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

В период новогодних праздников водительскому составу рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах.

Особое внимание предписано уделить движению через  железнодорожные переезды, нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы. В период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул в образовательных учреждениях водительскому составу надлежит проявлять повышенное внимание  в местах массового пребывания людей, местах проведения праздничных мероприятий.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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