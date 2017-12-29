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С нового года проездные в псковских автобусах подорожают

С нового года проездные в псковских автобусах подорожают

С января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Так, проездной для граждан обойдется в 1000 рублей, для школьников - 750...147

Общественный транспорт Пскова сегодня будет ходить по укороченному графику

31.12.2017 09:42 ПЛН, Псков

Общественный транспорт Пскова сегодня, 31 декабря, будет ходить по укороченному графику. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», сегодня городские автобусы будут ходить по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:

№1:

  • от Снятной Горы 22.06
  • от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)
  • от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2 :

  • от Рокоссовского-22.02
  • от Вокзала-22.38 (до Коммунальной)

№3:

  • от Рокоссовского-21.59
  • от Инженерной-22.28

№4:

  • от Рокоссовского-21.39
  • от Учхоза-22.20

№6:

  • от Рокоссовского-21.46
  • от Черёхи-22.34

№7:

  • от Неелова-22.56 (до Рокоссовского)
  • от Ваулина-22.17

№8:

  • от пл.Ленина-22.04
  • от Корытова-22.25

№9:

  • от Вокзала-20.47
  • от Подборовья-21.28

№11:

  • от Вокзала-22.44 (до ДКП)
  • от Вокзала-22.26 (до Звёздной)
  • от Архива-22.13

№12:

  • от Вокзала-21.45
  • от Псковкирпича-22.18

№14:

  • от Рокоссовского-21.52
  • от Пчеловода-22.29

№15:

  • от Вокзала-20.20
  • от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17:

  • от Рокоссовского-22.05
  • от Вокзала-22.41 (до Коммунальной)

№112:

  • от Полит.колледжа-21.28
  • от Родины-22.10

№118:

  • от Рокоссовского-22.33 (до Северной)
  • от Пискович-21.48
  • от Рокоссовского-21.01( до Пискович ), 20.18 (до д. Муровицы)
  • от д. Муровицы-21.12.

Завтра, 1 января 2018 года, движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов):

№1:

  • от Снятной Горы-6.01
  • от Вокзала-6.36

№2:

  • от Торгового дома-5.58
  • от Рокоссовского -6.11
  • от Вокзала-6.47

№3:

  • от Рокоссовского-8.00
  • от Инженерной- 8.29

№4:

  • от Рокоссовского-6.10
  • от Учхоза-6.51

№6:

  • от Рокоссовского-5.53
  • от Черёхи-6.41

№7а:

  • от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)
  • от Ваулино-11.03
  • от Тямши-11.55
  • от Неёлово-12.07

№8:

  • от Октября-7.42
  • от Корытова-8.10

№8а:

  • от Вокзала-13.21
  • от Б.Гоголей-14.08

№9:

  • от Вокзала-10.05
  • от Б.Мха-10.36

№11:

  • от Архива- 6.37
  • от Вокзала-7.07

№12:

  • от Вокзала-7.41
  • от Псковкирпича-8.12

№14:

  • от Рокоссовского-6.21
  • от Пчеловода-6.58

№15:

  • от Октября-6.40
  • от Тямши-7.20

№17:

  • от Западной- 6.33
  • от Рокоссовского-6.45
  • от Вокзала-7.21

№19:

  • от Октября-10.48
  • от Цементного склада-11.10

№22:

  • от Политех. колледжа – 8.12
  • от Архива – 8.43

№112:

  • от Политех. колледжа – 7.51
  • от Родины – 8.33

№118:

  • от пл.Ленина – 7.54
  • от Пискович – 8.20
  • от д.Муровицы – 13.34
  • от Рокоссовского – 9.07.

Маршруты №№ 25, 30, 161- отменены.

Добавим, что движение общественного транспорта по Пскову с 2 по 8 января будет осуществляться по расписанию субботнего дня, а 9 января - по расписанию рабочего дня.

С расписанием дачных и междугородних автобусов более подробно можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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