Прокуратура обязала администрацию Дновского района привести в порядок дорожные знаки

При проведении прокуратурой Дновского района в порядке надзора проверки в целях улучшения состояния законности в сфере безопасности дорожного движения выявлены нарушения в данной сфере законодательства.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор Псковского района Ольга Бударина, согласно Государственному стандарту Российской Федерации «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (ГОСТ Р 50597-93) установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов.

Согласно акта обследования наличия на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения дорожных знаков на территории городского поселения «Дно» Дновского района Псковской области и их соответствия требованиям действующего законодательства от 31 октября 2016 года, установлено, что на перекрестке ул. Рабочей и ул. Бисениек отсутствуют дорожные знаки 5.19.2 («Пешеходный переход») - знак должен находиться с двух сторон обочины проезжей части и знак 1.23(«Дети»). Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей). В соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 г. № 120-ст (далее - ГОСТ Р 522289-2004).

На пересечении ул. Бисениек и ул. Социалистическая знак ограничения скорости не соответствует стандарту по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004.

На пересечении ул. Калинина и ул. Петрова нужно демонтировать дорожный знак 1.16 («Неровная дорога») и установить дорожный знак 1.23(«Дети»).

На ул. Дзержинского возле школы МОУ «СОШ № 50» необходимо демонтировать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен»( Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении) и установить дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» ( Запрещается движение всех транспортных средств).И установить знак 1.23 («Дети»), в соответствии с правилами применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 г. № 120-ст (далее - ГОСТ Р 522289-2004).

На ул. Строителей напротив детского сада № 8 проезжая часть оборудована пешеходным переходом, который обозначен знаком 5.19.2, только с одной стороны, необходимо установить дополнительно еще один знак 5.19.2 «Пешеходный переход». В соответствии с ГОСТ Р 522289-2004. Установить знак 1.23 («Дети»). Демонтировать с электрического столба знак 1.17 «Искусственная неровность»( участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости) и установить его на отдельной стойке.

Ненадлежащее обслуживание автомобильных дорог в части установки и содержания дорожных знаков на вышеуказанных участках нарушает права неопределенного круга лиц, проживающих и пребывающих на территории г. Дно на безопасное движение, что может создать аварийные ситуации на указанных участках автомобильных дорог и привести к причинению вреда имуществу, здоровью граждан, их гибели.

Исковые требования прокурора об обязании администрации муниципального образования городского поселения «Дно» принять меры по обслуживанию автомобильных дорог в части установки и содержания дорожных знаков удовлетворены.

Источник: Псковская Лента Новостей